В Орле проведут всероссийский конкурс патриотической песни

Заявки на участие в конкурсе «Моя Родина – РОССИЯ!» уже принимаются.

В Орле стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе патриотической песни «Моя Родина – РОССИЯ!», причем предусмотрено и международное участие. Об этом сообщает Орловский государственный институт культуры, который является соорганизатором вместе с Министерством культуры РФ и правительством Орловской области. Заявки принимаются до 30 марта, а сам форум пройдет с 30 марта по 24 апреля. Конкурс направлен на патриотическое воспитание, создание условий для реализации творческих способностей талантливой молодежи, выявление и поддержку талантливой молодежи на всех ступенях профессионального образования.

«Конкурс патриотической песни «Моя Россия» впервые был организован 20 лет назад по инициативе заведующей кафедрой режиссуры и мастерства актера ОГИК — Заслуженного работника культуры РФ О.В. Князевой и ее учеников в рамках традиционной для кафедры Недели театра, — пояснили в ОГИК. — В дальнейшем конкурс вырос в общеинститутский, а затем межвузовский. Получив множество положительных откликов, в 2014 году конкурс стал городским открытым, в котором стали принимать участие воспитанники Орловских школ и школ искусств, ссузов и вузов».

В этом году конкурс расширяет свои границы до всероссийского с международным участием и объявлен под другим названием «Моя Родина – РОССИЯ!». То есть, он является своего рода правопреемником ранее проводившегося конкурса «Моя Россия». Ожидаются участники из более чем 30-ти регионов, включая ЛНР и ДНР. Организаторы обещают и авторитетное жюри, собранное из профессионалов из Москвы, Минска и Луганска.

Задачами нового форума объявлены развитие идеалов гуманизма и любви к Родине, популяризация патриотической песни, расширение и укрепление межрегиональных связей и, конечно, выявление талантливых исполнителей патриотической песни и повышение их профессионального мастерства. Конкурс проводится в очно-заочном формате в ОГИК. Предусмотрены следующие номинации: «Соло» (академический, эстрадный и народный вокал); «Ансамбль, малая форма (2-5 человек)» (академический, эстрадный и народный вокал); «Ансамбль (до 12 человек)» (академический, эстрадный и народный вокал); «Авторская песня» (академический, эстрадный и народный вокал); «Педагог и наставник» (академический, эстрадный и народный вокал).

Также предусмотрено множество возрастных категорий участников. Последним необходимо представить вокальный номер продолжительностью до 5 минут. По условиям, солист или вокальный коллектив исполняет одну песню патриотической направленности: об исторических подвигах нашего народа, о Великой Отечественной войне и подвигах советских солдат (времен ВОВ, послевоенных лет и современные песни), о России, о малой Родине. Песня исполняется в сопровождении музыкальных инструментов, фонограммы (запрещается использование фонограммы «+») или а`саррellа (без инструментального сопровождения). Ответственность по авторским правам целиком и полностью лежит на участнике и коллективе. Оргкомитет конкурса не несет ответственности за их нарушение.

ИА «Орелград»