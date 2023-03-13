ФКУ Упрдор Москва – Харьков уличили в пренебрежительном отношении

К обеспечению транспортной безопасности.

В Арбитражном суде Орловской области учреждение пыталось признать незаконным и отменить назначение штрафа. Иск был обращен к Управлению государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

21 марта 2022 года УФСБ России по Курской области был выявлен факт нарушения требований транспортной безопасности и антитеррористической защищенности моста и путепровода, выразившиеся в не проведении оценки уязвимости и не утверждения плана обеспечения безопасности объектов. По данному факту в адрес ФКУ Упрдор Москва — Харьков внесено представление.

В ходе проведенного прокуратурой анализа реализации дополнительных антитеррористических мер в условиях проведения специальной военной операции установлено, что к 20 сентября 2022 года требования не исполнены. 20 октября государственным инспектором отдела НОТБ УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора вынесено постановление о назначении штрафа в размере 50 000 руб.

Оспаривая административное наказание, ФКУ Упрдор Москва – Харьков указало на отсутствие бюджетного финансирования на проведение оценки уязвимости спорных объектов. Арбитраж ответил, что это не исключает вины, так как не доказано принятие в течение пяти месяцев необходимых и достаточных мер для получения средств на указанные цели.

«Существенная угроза охраняемым общественным отношениям в данном случае заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении заявителя к исполнению своих публично-правовых обязанностей, предусмотренных законодательством в сфере обеспечения транспортной безопасности в отсутствие на то каких-либо объективных причин, выходящих за пределы его контроля», — отмечено в решении суда.

Арбитражный суд посчитал оспариваемое постановление ответчика законным и обоснованным, а требование заявителя не подлежащим удовлетворению.

Отметим, в сентябре 2022 года Федеральным дорожным агентством выделены лимиты бюджетных обязательств для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры. ФКУ Упрдор Москва-Харьков провело необходимый открытый конкурс.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба.

ИА «Орелград»