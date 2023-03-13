Орловские чиновники не смогли заставить УФАС расширить  «черный список»

Заявление Администрации Дубровского сельского поселения рассмотрел арбитраж.

Суд отказал в признании незаконным решения УФАС по Орловской области о невключении ООО «Ремстрой» в список недобросовестных поставщиков.

В июле 2022 года между администрацией и компанией был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту участка водопровода по улице Центральной в деревне Дубровка. Стоимость — 7 836 889 рублей. Окончание работ было запланировано на 29 августа. Важно, что подрядчик должен был работать с материалами заказчика. ООО «Ремстрой» неоднократно уведомляло чиновников, что стоит ускорить поставки. Отсутствие необходимых цемента, песка, щебня и мастики затягивало сроки выполнения работ, подчеркивали в компании. Ситуация, судя по приведенной в решении переписке, довольно абсурдна.

«Администрация Дубровского сельского поселения сообщала (письмо исх. № 351 от 04.08.2022), что песок и щебень привезен и выгружен на ул. Центральная около дома № 13, мастика приобретена. В ответ <…> Подрядчик письмом № 49 сообщал, что информация о том, что на объект доставлен песок и щебень на ул. Центральной около дома № 13, не соответствует действительности. На 05.08.2022 года на объекте отсутствует щебень, песок предоставлен не в полном объеме, всего 10 м3, а также мастика не передана Подрядчику».

16 августа 2022 года при осуществлении строительного контроля было выявлено нарушение технологии производства работ. Подрядчик выявленные несоответствия не устранил, чем нарушил условия контракта. Администрация Дубровского сельского поселения 23 августа приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 5 сентября в УФАС по Орловской области поступило обращение о включении ООО «Ремстрой» в реестр недобросовестных поставщиков. Однако антимонопольщики не нашли для этого основания. Не была установлена вина подрядчика в одностороннем отказе со стороны заказчика в исполнении муниципального контракта

Суд также не обнаружил доказательств, подтверждающих намеренное и умышленное нарушение ООО «Ремстрой» положений контракта.

ИА «Орелград»