В Орле открылся пункт приема добровольцев в ряды ЧВК «Вагнер»

Орел стал одним из 42 городов России, где организован набор добровольцев в ЧВК «Вагнер».

Так, в Telegram-канале пресс-службы Евгения Пригожина опубликован список пунктов набора добровольцев в частную военную компанию. Он включает 42 адреса, в том числе и один – в Орле. Пункт приема добровольцев расположен в клубе «Юный динамовец» по адресу: улица Красноармейская, дом 8.

«Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом», — прокомментировали список в пресс-службе Пригожина.

ИА «Орелград»