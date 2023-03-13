В Орле открылся пункт приема добровольцев в ряды ЧВК «Вагнер»

13.3.2023 | 10:42 Новости, СВО

Орел стал одним из 42 городов России, где организован набор добровольцев в ЧВК «Вагнер».

Фото канала «Пресс-служба Пригожина»

Так, в Telegram-канале пресс-службы Евгения Пригожина опубликован список пунктов набора добровольцев в частную военную компанию. Он включает 42 адреса, в том числе и один – в Орле. Пункт приема добровольцев расположен в клубе «Юный динамовец» по адресу: улица Красноармейская, дом 8.

«Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом», — прокомментировали список в пресс-службе Пригожина.

ИА «Орелград»

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