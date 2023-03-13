Заключенный колонии в Ливнах ответит за нападение на сотрудника колонии

13.3.2023 | 13:04 Закон и порядок, Новости

Расследование уголовного дела завершено, сообщает СУ СК России по Орловской области.

По версии следствия, в октябре прошлого года 56-летний осужденный в совершении 12 преступлений, в том числе и особо тяжкого, находился в ИК-2 УФСИН Орловской области. Мужчина на почве личной неприязни напал на сотрудника колонии и ударил его рукой по голове. 

По факту дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования