Заключенный колонии в Ливнах ответит за нападение на сотрудника колонии

Расследование уголовного дела завершено, сообщает СУ СК России по Орловской области.

По версии следствия, в октябре прошлого года 56-летний осужденный в совершении 12 преступлений, в том числе и особо тяжкого, находился в ИК-2 УФСИН Орловской области. Мужчина на почве личной неприязни напал на сотрудника колонии и ударил его рукой по голове.

По факту дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»