ОДСК увеличил объемы текущего строительства

По этому показателю опередил коллег в Орловской области.

Объемы текущего строительства в регионах оценил Единый ресурс застройщиков. Учитывались данные за февраль 2023 года. В Орловской области семь девелоперов строят менее 10 тыс. кв. м жилья, восемь – до 31 тыс. кв. м. На первом месте ГК ОДСК с показателем 121,5 тысячи строящихся «квадратов». Заметен рост даже если сравнивать с январем. Более 11 тыс. кв. м дал старт строительства и продаж в ЖК «Новые высоты».

Первый монолитно-кирпичный дом в Болховском микрорайоне «Орелстрой», входящий в ГК ОДСК, планирует сдать в 2024 году. ЖК «Новые высоты» отличает наличие веранд в квартирах на первых этажах, увеличенное остекление, удобные лоджии, а также один из вариантов отделки — «теплый white box» с теплыми полами.

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