Суд оценил законность ликвидации «Автоколонны» в Орле

Решение о ликвидации предприятия оспаривали власти областного центра.



Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сошлось в суде с Управлением Федеральной налоговой службы по Орловской области. Чиновники просили арбитраж о признании незаконным решения УФНС, принятом в октябре 2022 года, о ликвидации ОАО «Автоколонна № 1142». Выслушав лиц, участвующих в деле, и изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства. В частности, УМИЗ готовило исковое заявление в арбитражный суд о взыскании задолженности с ОАО «Автоколонна № 1142».

Во время этого процесса чиновникам стало известно, что налоговики в октябре прошлого года внесли в Единый государственный реестр юридических лиц запись о ликвидации указанной организации в связи с принятием им самим решения о ликвидации. Данный факт стал известен УМИЗ после истечения установленною срока для направления требований кредиторов, подчеркнули в ведомстве. Чиновники сослались на предусмотренную законом обязанность ликвидационной комиссии принимать меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомления в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица.

Как считает заявитель, в нарушение указанных норм председатель ликвидационной комиссии ОАО «Автоколонна № 1142» соответствующее уведомление в установленном законом порядке в адрес УМИЗ не направил и иным образом о ликвидации не уведомил, что лишило УМИЗ заявить о включении в ликвидационный баланс требования о взыскании задолженности. Чиновники также посчитали, что решение налоговиков об исключении автоколонна из ЕГРЮЛ привело к невозможности взыскания задолженности в судебном порядке. Поэтому УМИЗ пошло другим путем и решило оспорить в суде законность самого решения налогового органа.

Налоговики требования не признали и сумели доказать в суде законность и правомерность своих действий. Суд, например, учел тот факт, что у мэрии имелась возможность подать иск о взыскании задолженности до того дня, когда организацию исключили из реестра. В распоряжении чиновников было почти три месяца. Также арбитраж учел открытость информации о ликвидации юридических лиц и отсутствие обязанности регистрирующего органа информировать заинтересованных лиц иным способом о предстоящем включении данных в ЕГРЮЛ. Из этого суд сделал вывод, что чиновники имели возможность отслеживать информацию об ОАО «Автоколонна 1142», а также представлять возражения относительно инициированного процесса ликвидации.

«Поскольку приведенными нормами законодательства предусмотрен специальный порядок удовлетворения требований кредиторов, который не был реализован УМИЗ, то арбитражный суд приходит к выводу, что регистрирующим органом порядок регистрации ликвидации юридического лица соблюден», — говорится в решении. В результате в удовлетворении иска было отказано, но у УМИЗ есть право обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»