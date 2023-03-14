В Болхове объяснили трудности с легализацией бесхозных газопроводов

Причины длительности процедуры объяснил глава города.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Болховского городского Совета заслушали и приняли к сведению отчет главы города Болхова Владимира Авилова за 2023 год. Среди прочего чиновник рассказал о ситуации с муниципальным имуществом, остановившись отдельно на объектах, которые не имеют собственника. По его словам, в городе ведется постоянная работа с бесхозным имуществом, а именно сбор необходимой документации по ранее выявленным бесхозяйным объектам. Так, в 2022 году был оформлен в собственность 31 газопровод общей протяженностью 24 670,7 метров.

«Данная работа по выявлению бесхозного имущества необходима для того, чтобы принять в муниципальную собственность (только обратившись с исковым заявлением в суд) с последующей передачей в аренду эксплуатирующей организации, — пояснил Владимир Авилов. — Эта процедура довольно длительная, занимает большой промежуток времени, но она необходима. В реестре муниципального имущества на 1 января 2023 года числится 212 объектов движимого имущества, 239 объектов недвижимого имущества».

Также чиновник рассказал о трудностях, возникающих при приватизации жилья. Он отметил, что в прошлом году в собственность граждан в рамках приватизации было передано всего две квартиры, а общая площадь приватизированного жилищного фонда муниципального образования в минувшем году составила всего 67,7 квадратных метра. Низкий процент исполнения планов по приватизации жилья в Болхове объясняют отсутствием технической документации на жилые помещения, так как все расходы по изготовлению документации ложатся на лиц, заинтересованных в приватизации.

ИА «Орелград»