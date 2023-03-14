В Нарышкино зафиксирован самый низкий за 20 лет уровень преступности

Примечательный факт был отмечен в отчете начальника районного ОМВД.

В Урицком районе Орловской области в 2022 году было зарегистрировано 129 преступлений. Их количество снизилось не только по отношению к предыдущему году: это самый низкий показатель за период с 2000 годов. Данный факт нашел свое отражение в отчете о деятельности ОМВД России по Урицкому району, который был заслушан и принят к сведению на заседании районного Совета народных депутатов. Кстати, в ОМВД отметили, что на криминальную обстановку повлияло немало факторов, в том числе совместная работа полиции с местными органами власти и другими ведомствами, а также укрепление экономики и усилившаяся защита граждан от противоправных посягательств.

«Анализ структуры преступности свидетельствует о том, что практически по всем основным видам преступлений отмечается динамика снижения, — говорится в отчетном докладе. – В истекшем году на 22,2 процента сократилось количество преступлений против собственности — 84 преступления. К ним относятся кражи, грабежи и ряд других преступных деяний. На прежнем уровне осталось количество совершенных преступлений против личности (25), неотвратимость наказания составила 96 процентов».

В то же время у местной полиции серьезную озабоченность продолжает вызывать организация работы по предупреждению, пресечению и раскрытию квартирных краж, а также мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. При этом, правда, сообщается, что в прошлом году на территории района была зарегистрирована всего одна квартирная кража. Особое внимание уделяется преступлениям имущественной направленности, совершаемым в отношении людей преклонного возраста.

«Каждое из них вызывает повышенный резонанс и существенно влияет на оценку эффективности деятельности полиции в глазах населения, — говорится в докладе. — Сотрудниками ОМВД усилена профилактическая роль, более активно осуществляется взаимодействие с общественностью в вопросах информирования граждан о способах совершения указанных преступлений, мерах по защите от них, незамедлительного обращения в полицию при посещении их подозрительными гражданами по месту жительства, либо при обращениях в социальных сетях».

Основой совершения таких преступлений, отмечают местные силовики, являются телефонные звонки мошенников, которые представляются сотрудниками служб безопасности различных банков и работниками кредитных организаций. В ходу у аферистов использование подменных номеров, выманивание денег под предлогом оказания помощи родственникам, оказавшимся в трудной ситуации, и многое другие.

«Хищения также совершаются под видом продажи товаров и услуг на интернет-сайтах, — констатируют в полиции. — Очень часто жители района передают злоумышленникам свои персональные данные для доступа к мобильным банковским приложениям, коды банковских карт и другие конфиденциальные сведения, не удостоверившись в личности звонящего».

ИА «Орелград»