Воспитатель из Орловского округа вышла в финал конкурса «Педагогический дебют»

14.3.2023 | 11:40 Новости, Образование

Олеся Россолова стала победителем заочного этапа всероссийского конкурса.

Финалистка престижного конкурса является старшим воспитателем в детском саду № 8 деревни Жилина Орловского муниципального округа. Олеся Россолова работает более двух лет и за это время успела ярко показать себя. Она — победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2022» в Орловской области, а также победителем регионального конкурса методических разработок по организации взаимодействия с родителями дошколят.

Олесю Россолову также наградили Почетной грамотой за добросовестный труд в системе образования от профсоюза. Молодой воспитатель публикуется в региональных сборниках ОГУ имени И.С. Тургенева и является членом Ассоциации лучших дошкольных ДОО и педагогов и КПДО «Новое поколение».

Отметим, в этом году участниками всероссийского конкурса мастерства молодых педагогов стали 1192 человека из 70 регионов страны. Как победитель заочного этапа конкурса Олеся Россолова будет представлять регион на финале «Педагогического дебюта-2023». Он пройдет с 10 по 14 апреля в Москве.

ИА «Орелград»

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