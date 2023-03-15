Более 140 жителей Орловской области заключили социальные контракты

Большая часть по поиску работы и осуществлению предпринимательской деятельности.

По информации регионального Департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости, 54 социальных контракта заключили по направлению поиск работы. Еще 51 соглашение касалось предпринимательской деятельности, 15 человек получили поддержку на ведение личного подсобного хозяйства и 26 — по иным направлениям.

Добавим, что заключение социального контракта подразумеваем получение государственной помощи для преодоления трудной жизненной ситуации и повышения дохода. На поддержку может рассчитывать человек или семья с доходом ниже прожиточного минимума.

Подробную консультацию о заключении социального контракта можно получить по телефону горячей линии 8 (4862) 63-34-45, добавочный номер — 1 или в группе в ВК.

Орловцы покупают оборудование для парикмахерских, реквизит для организации праздников, животных и птиц для развития хозяйства, необходимый инвентарь для работы кондитера. О заключивших соцконтракты гражданах регулярно рассказывает Департамент соцзащиты на своих страницах в соцсетях.

ИА «Орелград»