Более 140 жителей Орловской области заключили социальные контракты

15.3.2023 | 9:57 Новости, Экономика

Большая часть по поиску работы и осуществлению предпринимательской деятельности. 

 

По информации регионального Департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости, 54 социальных контракта заключили по направлению поиск работы. Еще 51 соглашение касалось предпринимательской деятельности, 15 человек получили поддержку на ведение личного подсобного хозяйства и 26 — по иным направлениям.

Добавим, что заключение социального контракта подразумеваем получение государственной помощи для преодоления трудной жизненной ситуации и повышения дохода. На поддержку может рассчитывать человек или семья с доходом ниже прожиточного минимума.

Подробную консультацию о заключении социального контракта можно получить по телефону горячей линии 8 (4862) 63-34-45, добавочный номер — 1 или в группе в ВК.

Орловцы покупают оборудование для парикмахерских, реквизит для организации праздников, животных и птиц для развития хозяйства, необходимый инвентарь для работы кондитера. О заключивших соцконтракты гражданах регулярно рассказывает Департамент соцзащиты на своих страницах в соцсетях.

ИА «Орелград»

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