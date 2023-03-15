Синоптики не исключают продолжения подъема рек

Прогнозом поделился начальник Орловского гидрометцентра Валерий Селихов.

«Возможно некоторое колебание уровня воды в сторону повышения по крупным рекам, то есть на Оке. Не резкие, а постепенные. Опасных уровней мы не ожидаем», — приводит слова Селихова в своем сюжете «Орловское информбюро».

На 15 марта в Орловской области затоплены 14 низководных мостов. У большинства населенных пунктов есть пути объезда. При подтоплении домовладений воду помогают откачивать сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области. Сложная обстановка в садоводческих товариществах, расположенных в поймах рек.

ИА «Орелград»