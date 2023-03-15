Утверждены условия прекращения доплат к пенсиям чиновников

Новый порядок выплаты и прекращения выплат дополнительный пенсий подписан главой Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Порядок перерасчета, индексации, выплаты, приостановления и прекращения выплаты дополнительного пенсионного обеспечения в виде ежемесячной денежной выплаты лицам, замещавшим государственные должности Орловской области». Предыдущие правовые акты в этой сфере признаны недействующими. Согласно новому документу, перерасчет производится департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости в случае изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности) лиц, замещавших госдолжности. Индексация производится в случае повышения денежного содержания действующих чиновников.

Ежемесячная денежная выплата приостанавливается в период нахождения пенсионера на госдолжности на профессиональной основе, а также на муниципальной должности, в том числе выборной (депутат, работающий на постоянной основе). Также губернатор утвердил условия, при которых ежемесячная денежная выплата прекращается. Возможно это на следующих основаниях: 1) назначение ежемесячной доплаты к страховой пенсии; 2) назначение ежемесячного пожизненного содержания; 3) назначение дополнительного пожизненного материального обеспечения; 4) смерть получателя ежемесячной денежной выплаты, а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим.

Причем в случаях, предусмотренных первыми тремя пунктами, чиновник-пенсионер обязан сам сообщить в департамент о возникновении оснований для прекращения ему ежемесячных выплат. В случае смерти получателя выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть.

«Сумма ежемесячной денежной выплаты, излишне выплаченная получателю ежемесячной денежной выплаты по его вине, подлежит возврату получателем в добровольном порядке в департамент, — говорится в новых правилах. — В случае отказа от добровольного возврата указанные денежные средства взыскиваются департаментом в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством».

Кстати, по данным отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, по состоянию на 1 января 2023 года в регионе на учете состояло 255,3 тысячи пенсионеров. Из них 165,5 тысячи пенсионеров получают страховые пенсии по старости, 71,7 тысячи – пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Средний размер назначенных месячных пенсий сложился в сумме 18 755 рублей.

ИА «Орелград»