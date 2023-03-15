В Орле изучили данные о «добровольных» школьных пожертвованиях

Областные власти опубликовали результаты ежегодного мониторинга.

Региональный департамент образования представил результаты регионального мониторинга. В его рамках изучается мнение родителей школьников по вопросам оказания платных образовательных услуг, а также привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов граждан. Подобное социальное исследование проводится ежегодно. Оно направлено, с одной стороны, на предотвращение сборов незаконных денежных средств с родителей, а с другой стороны, на информирование родителей о порядке их действий в случае внесения добровольных пожертвований.

Согласно представленному отчету, в Орловской области в 2022 году мониторинг проводился в школах девяти муниципальных образований, в том числе в Нижне-Залегощенской СОШ, Должанской СОШ, Хомутовской СОШ им. Домникова, гимназии города Болхова, школе №12 города Орла и др. Большую часть респондентов, 37 процентов, составили родители в возрасте 35-40 лет. Кстати, в прошлом году количество респондентов-мужчин значительно сократилось, на их долю пришлось всего 10 процентов от общего числа опрошенных. Иными словами, лидирующую позицию занимают женщины, количество таких участников социологического опроса составило 90 процентов.

Анкеты мониторинга включали в себя десять вопросов с приложенными к ним вариантами ответов. Например, родителям предлагалось ответить, размещен ли на официальном сайте школы документ о порядке оказания платных образовательных услуг; обладают ли они необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых школой бесплатно; знаком ли им порядок внесения добровольных пожертвований или целевых взносов в школу и т.д. Анализ полученной информации показал, что региональные телефоны «горячих линий» в сфере образования известны 69 процентам респондентов. Лишь 65 процентов родителей знают о том, что документы о порядке оказания платных образовательных услуг размещены на сайте школы, где учатся их дети.

Авторы отчета особо отметили администрацию Должанской средней школы, где не только на сайте размещены необходимые документы, но и в самой школе проводится мониторинг, подобный региональному. Но не обошлось и без казусов. Например, в Корсаковском районе родители к социологическому опросу явно отнеслись без должного внимания. Анализ заполненных ими анкет говорит о том, что в выборе ответов они особо не задумывались.

«Поражает удивительное единодушие в ответах родителей учеников Корсаковской средней школы: все ответы родителей сконцентрированы на пункте «А» по всем 10 вопросам», — говорится по этому поводу в отчете.

Поэтому в департаменте в очередной раз напоминают: «проводимый мониторинг имеет целью информирование родителей о порядке их действий в случае внесения добровольных пожертвований и контроля над расходованием, повышение финансовой грамотности родителей по вопросам оказания платных образовательных услуг».

К слову, на протяжении последних семи лет активными участниками мониторинга стали родители учеников 103 школ из 27 муниципальных образований Орловской области.

ИА «Орелград»