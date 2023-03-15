В Орле увеличили выплаты для соотечественников

Размер единовременной выплаты вырос на три тысячи рублей.

В Орловской области в текущем году на три тысячи рублей подросла единовременная выплата участникам государственной программы добровольного переселения в регион соотечественников, проживающих за рубежом. Текущая сумма составляет 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Чтобы получить такую выплату, участникам программы необходимо обратиться в указанный департамент и представить пакет документов.

В него входят: личное заявление на русском языке с указанием реквизитов банковского счета для перечисления выплаты; согласие участника госпрограммы на обработку персональных данных; копия документа, удостоверяющего личность; копии документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства либо постановку на учет по месту пребывания на территории Орловской области; копия свидетельства участника государственной программы. Подчеркнем, что копии документов предоставляются вместе с предъявлением оригиналов.

Полный перечень требований к участникам установлен федеральной госпрограммой, утвержденной президентом РФ в 2006 году. Кстати, в Орловской области данная программа реализуется с 2014 года. Как отметили в департамент, за это время ее участниками стали более 5 тысяч человек, переселившихся в регион из Молдовы, Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Украины. В 2022 году Орловская область в рамках программы приняла 145 человек, в 2023 году – еще 14 человек.

«Отбор участников программы на Орловщине проводится специально созданной комиссией и проходит по критериям, указанным в региональной государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, — говорят в департаменте. — В частности, приоритет при отборе имеют граждане, деятельность которых может оказать положительное воздействие на экономику региона».

Участниками программы в регионе уже стали квалифицированные специалисты в различных областях экономики: здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства, промышленного и гражданского строительства, легкой и пищевой промышленности, а также специалисты в области информационных технологий. Всем переселенцам и членам их семей гарантируется доступность и бесплатность дошкольного, общего и профессионального образования, оказывается амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, а также содействие в трудоустройстве.

ИА «Орелград»