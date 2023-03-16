«Гардеробчик доброты». В Орле поддержали нуждающиеся семьи

Благотворительная акция стартовала во ДК «Железнодорожников».

Гостями церемонии открытия благотворительного проекта «Гардеробчик доброты» стали семьи с детьми. Взрослые выбирали одежду и обувь, а для детей организаторы обустроили игровую зону с мастер-классами и приятными сюрпризами и угощениями. Каждому на прощание подарили в том числе сертификат в магазин детских товаров.

Авторами проекта стало орловское отделение «Российского детского фонда». Оно заручилось поддержкой регионального гранта, на средства которого закупаются одежда и обувь. Также партнерами «Гардеробчика доброты» стали социальные службы Орла и Орловского муниципального округа, Детская деревня SOS и спонсоры.

Участниками проекта могут стать семьи мобилизованных граждан, многодетные семьи, а также воспитывающие детей-инвалидов, опекуны и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Акция продолжается, сообщили в администрации Орловской области.

ИА «Орелград»