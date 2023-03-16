Клычков принял участие в видеоконференции с Министром здравоохранения РФ

Обсудили результаты и планы реализации нацпроекта «Здравоохранение».

В Орловской области в текущем году продолжат строительство и капремонт объектов здравоохранения, а также закупку спецтранспорта и оборудования, отмечает портал правительства региона.

Заседание проходило 15 марта в режиме видеоконференции. К ней присоединились губернатор Орловской области, а также представители профильных ведомств. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко возглавил оперштаб и отметил, что в рамках реализации поручения Президента РФ необходимо обеспечить среднюю продолжительность жизни в стране не менее 78 лет. Для этого необходимо сократить смертность населения и увеличить рождаемость. Одним из эффективных инструментов достижения целей может стать наращивание объемов диспансеризации населения, а также развитие первичного звена здравоохранения.

Отметим, что в Орловской области в текущем году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» запланировано строительство детской поликлиники в Ливнах, а также капремонт 11 объектов здравоохранения. Для медучреждений закупят 14 легковых автомобилей и 45 единиц медицинского оборудования.

ИА «Орелград»