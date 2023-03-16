«Орелстройиндустрия» успешно использует аналоги зарубежных материалов и техники

16.3.2023 | 10:39 Новости компаний, Рекомендуем

Директор завода железобетонных изделий рассказал, как изменилась структура поставок.

Юрий Никулин в интервью «РБК-Черноземье» отметил, что ООО «Орелстройиндустрия ПАО «Орелстрой» удалось избежать трудностей, связанных с санкциями. По словам директора завода железобетонных изделий, всегда стремились использовать отечественные материалы, поэтому дефицита не ощутили.

«Что касается оборудования, до введения санкций рассматривались иностранные поставщики, — сообщил Юрий Никулин. — Но мы провели анализ рынка отечественных производителей и нашли производителей нисколько не хуже, а по некоторым параметрам даже лучше иностранных. В качестве примера можно привести недавно приобретенные гильотинные ножницы отечественного производства», – отметил Юрий Никулин.
У ООО «Орелстройиндустрия» есть планы по модернизации оборудования. Намерены использовать только отечественную технику.

Напомним, ООО «Орелстройиндустрия ПАО «Орелстрой» — один из лидеров отрасли в регионе и входит в группу компаний «ОДСК». Годом основания считается 1962. Завод выпускает железобетонные конструкции, которые используются в гражданском и промышленном строительстве. Продает бетон, тротуарную плитку и бордюры, относительно новое направление — окна и лоджии из ПВХ.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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