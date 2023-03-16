Проживающие в аварийных домах орловцы обязаны полностью оплачивать коммуналку

Исключение – взносы на капремонт.

Жителям Орловской области напомнили, что аварийное состояние дома не освобождает из от оплаты коммунальных услуг и услуг по содержанию дома. Департамент надзорной и контрольной деятельности отмечает, что речь идет о тех случаях, когда жильцы аварийного дома ждут переселения во временное или постоянное жилье и остаются в ветхих квартирах. Платить за коммунальные услуги все равно нужно, также, как, если бы это была комфортная квартира.

Дело в том, что управляющая организация продолжает содержать дом, а поставщики коммунальных услуг поставляют ресурсы. Таким образом, обязательными остаются платежи за отопление, водоснабжение и водоотведение, электричество, а также уборку дворов и подъездов, текущий ремонт и вывоз мусора. Единственное, что исключается из квитанций в таких ситуациях – строка взноса на капремонт.

Отметим, в 2023 году в областном центре планируется расселить 4,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья и переселить не менее 400 человек, улучшив их жилищные условия, сообщал сайт правительства региона.

ИА «Орелград»