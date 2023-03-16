Уровень Оки в районе Орла начал снижаться

В администрации города сообщили, что тенденция радует.

Половодье превратило набережную Орла в новую достопримечательность. Жители спешат насладиться живописным ледоходом на Оке и Орлике. Набережная подтоплена, а потому все собираются на смотровой площадке Детского парка, откуда открывается лучший вид.

Уровень воды в реках Орла начинает спадать, но пока не весь лед ушел по течению. Полюбоваться на ледоход приходят посетители Детского парка. Прогулки по набережной пока невозможны – она подтоплена.

Тем временем в мэрии рапортуют о снижении паводка, но рекомендуют сохранять бдительность – риски подтоплений еще есть.

«Меньше, чем за сутки вода «ушла» на 12 сантиметров. Эта тенденция определенно радует», — отметил начальник управления по безопасности администрации Орла Игорь Тарасов.

ИА «Орелград»