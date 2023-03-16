В Орле двигателем инфляции стали продукты питания

Аналитики Орелстата изучили динамику изменения цен на потребительском рынке.

Орелстат подсчитал и обнародовал индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Орловской области в феврале 2023 года. Согласно отчету на потребительском рынке региона цены и тарифы по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,3 процента, а с начала года они увеличились уже на 1,1 процента. Данные показывают, что в феврале инфляция замедлила свой рост по сравнению с январем. Что касается причин роста цен, то они в значительной мере оказались сезонными.

Зимой традиционно дорожают некоторые продукты питания. Судя по приведенной статистике, именно товары продовольственной группы стали в первые два месяца 2023 года двигателем инфляции в Орловской области. По сравнению с декабрем предыдущего года цены на них увеличились в среднем на 1,7 процента. Товары непродовольственной группы подорожали всего на 0,3 процента. А вот различные платные услуги для орловцев в этом году стали дороже уже на 1,3 процента.

Анализ средних потребительских цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости говорит о том, что в Орловской области в 2023 году немного подорожали говядина и баранина, при этом стоимость свинины немного снизилась. Последняя продается в среднем по 294,14 рубля за один килограмм. По сравнению с январем 2023 года в феврале на два рубля подешевело мясо птицы, на полтора рубля снизилась стоимость литра подсолнечного масла и пшеничной муки, при этом хлеб подорожал на полрубля.

Среди товаров плодоовощной группы в феврале подешевела только белокочанная капуста. По сравнению с январем ее цена снизилась с 26 до 23,53 рубля за килограмм. Яблоки подешевели с 91,6 до 89,73 рубля за килограмм. Примерно на 2-3 рубля выросла средняя стоимость килограмма картофеля и моркови. Из общей тенденции заметно выбивается репчатый лук, цена которого за февраль выросла значительно — с 36,81 до 53,56 рубля за килограмм.

ИА «Орелград»