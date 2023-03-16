В Орле обсудили направления и инструменты борьбы с терроризмом

Террористический контингент становится моложе и активнее использует в своей деятельности сеть Интернет.

Участники совещания оперативного штаба отметили, что на этом фоне необходимо усилить профилактическую работу.

Так, по словам начальника УФСБ России по Орловской области Вячеслава Князькова, в условиях стремительного развития технологий важно оперативное и согласованное информационное сопровождение. В том числе в профилактических целях стоит активно публиковать в СМИ и соцсетях сведения о возбуждении уголовных дел террористической направленности и осуждении виновных лиц.

Со своей стороны официальный представитель НАК Андрей Пржездомский подчеркнул, что международные террористические организации активизировались на фоне событий на Украине и все чаще привлекают к преступной деятельности молодежь. Подростков «вербуют» через Интернет.

Резюмируя доклады участников совещания, глава Орловской области Андрей Клычков заверил, что в регионе организована комплексная работа, в которой задействованы не только правоохранительные структуры, но и органы исполнительной власти специальной компетенции. Под особым контролем распространение террористических угроз в молодежной среде, в том числе через сеть Интернет.

В пресс-службе регионального УФСБ добавили, что по итогам встречи участники совещания выработали комплекс дополнительных мер по профилактике терроризма и минимизации последствий его проявлений. В том числе механизм более эффективного информирования населения при угрозах террористического характера.

ИА «Орелград»