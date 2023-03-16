В Орле производитель систем ГЛОНАСС и GPS получил добро на пуск производства

Производство телематического оборудования стартует в начале лета, сообщили в Корпорации развития Орловской области.

Компания «ТРИ ТОЧКИ МАНУФАКТУРИНГ» уже готовится к поставке и монтажу оборудования. Производитель микроэлектроники с 2021 года является резидентом особой экономической зоны в Орле. Компания «ТРИ ТОЧКИ МАНУФАКТУРИНГ» построила завод по производству телематического оборудования для автопроизводителей, в том числе систем ГЛОНАСС. Объем инвестиций в проект составил 145 миллионов рублей. В текущем году планируется дополнительно инвестировать еще 30 миллионов.

Новое предприятие — это завод, с производственной мощностью около 500 тысяч единиц в год. Он позволит Орловской области занять нишу на российском рынке микроэлектроники. А еще – это 40 новых рабочих мест.

В настоящий момент предприятие уже получило разрешительную документацию. Полным ходом идет подготовка к приему и монтажу оборудования. Пуско-наладку производства планируют выполнить уже к концу 2 квартала текущего года.

ИА «Орелград»