В Орловской области наградили работников коммунальных служб

16.3.2023 | 19:20 ЖКХ, Новости

Отметили грамотами и благодарственными письмами.

Представители сферы жилищно-коммунального хозяйства получили награды от имени областных парламентариев и губернатора Орловской области. Церемония награждения проходила в канун профессионального праздника – Дня работников жилищно-коммунального хозяйства. В этом году его отмечают 19 марта.

Председатель облсовета Леонид Музалевский вручил грамоты и благодарности отличившимся сотрудникам коммунальных предприятий Орловской области. Также заслуги коммунальщиков отметил губернатор Андрей Клычков, вручивший грамоты от имени областного правительства.

«Так сложилось, что о работниках сферы ЖКХ люди часто вспоминают только при получении квитанции на оплату услуг или при отсутствии света, воды, тепла, — цитирует пресс-служба заксобрания речь спикера Леонида Музалевского. — Ваш ежедневный, добросовестный труд зачастую остается незамеченным. В вашей работе нужны и специальные знания, и самоотдача, терпение и умение работать с людьми. От вашей ответственности и добросовестности зависят тепло в домах, чистота дворов и подъездов, красота аллей, бульваров и парков. Выражаю глубокую благодарность всем работникам отрасли — от руководителей до рядовых тружеников», — сказал Леонид Музалевский.

Добавим, что сегодня в Орловской области работают более 170 организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья. В сфере ЖКХ и бытового обслуживания населения трудится более 9 000 человек.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования