В Орловской области наградили работников коммунальных служб

Отметили грамотами и благодарственными письмами.

Представители сферы жилищно-коммунального хозяйства получили награды от имени областных парламентариев и губернатора Орловской области. Церемония награждения проходила в канун профессионального праздника – Дня работников жилищно-коммунального хозяйства. В этом году его отмечают 19 марта.

Председатель облсовета Леонид Музалевский вручил грамоты и благодарности отличившимся сотрудникам коммунальных предприятий Орловской области. Также заслуги коммунальщиков отметил губернатор Андрей Клычков, вручивший грамоты от имени областного правительства.

«Так сложилось, что о работниках сферы ЖКХ люди часто вспоминают только при получении квитанции на оплату услуг или при отсутствии света, воды, тепла, — цитирует пресс-служба заксобрания речь спикера Леонида Музалевского. — Ваш ежедневный, добросовестный труд зачастую остается незамеченным. В вашей работе нужны и специальные знания, и самоотдача, терпение и умение работать с людьми. От вашей ответственности и добросовестности зависят тепло в домах, чистота дворов и подъездов, красота аллей, бульваров и парков. Выражаю глубокую благодарность всем работникам отрасли — от руководителей до рядовых тружеников», — сказал Леонид Музалевский.

Добавим, что сегодня в Орловской области работают более 170 организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья. В сфере ЖКХ и бытового обслуживания населения трудится более 9 000 человек.

ИА «Орелград»