В Орловской области в связи с паводком усилили противоэпидемические меры

Также в регионе предусмотрели запас вакцины против вирусного гепатита А, туляремии, сибирской язвы, для проведения экстренной иммунизации.

В региональном управлении Роспотребнадзора взяли под особый контроль источники водоснабжения и водоотведения. На фоне весеннего половодья важно не допустить возникновения и распространения очагов заражения питьевой воды.

Так, для усиленного мониторинга в период паводка дополнительно создали шесть формирований из числа сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области. В адрес глав муниципальных образований направили рекомендации по недопущению ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в местах предполагаемых зон подтопления: водопроводных сооружений и охранных зон подземных источников водоснабжения.

Также в регионе предусмотрели запас вакцины против вирусного гепатита А, туляремии, сибирской язвы, для проведения экстренной иммунизации. Населению выдают памятки по дезинфекции колодцев, выгребных ям и рекомендации по соблюдению гигиенических требований и профилактике инфекционных заболеваний в период паводка.

ИА «Орелград»