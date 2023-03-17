Эксперты ГК ОДСК приняли участие в мероприятиях «Российской строительной недели»

Масштабное выставочно-конгрессное событие прошло в московском «Экспоцентре».

В центре внимания были реализация нацпроектов и госпрограмм в части реновации жилищного фонда и формирования комфортной городской среды. Эксперты ГК ОДСК, в которую входит «Орелстрой», выступили на конференции «Тренды в жилом девелопменте 2023-2024» и поделились с коллегами своим видением развития отрасли.

В рамках «Российской строительной недели» обсудили нововведения грядущего года. С 1 июля все застройщики должны будут использовать информационную систему управления проектами. На конгрессе был представлен опыт внедрения необходимых инструментов. Уход западных систем автоматизированного проектирования позволил в полной мере раскрыться решениям, представленным на российском рынке. Даже отлаженные процессы могут быть переосмыслены и трансформированы с новыми инструментами.

«На полях форума удалось обсудить актуальные вопросы цифровизации строительных процессов с представителями крупнейших федеральных застройщиков, — отметил главный специалист информационного моделирования ООО «ОДСК-Инжиниринг» Артем Макаров. — Это позволило обменяться опытом, а также узнать, какие инструменты уже используются в отрасли».

Также в рамках конгресса состоялось награждение победителей градостроительного конкурса новостроек «ТОП ЖК 2023». В Орловской области на первом месте ЖК «Яблоневый сад». Комплекс возводится в Болховском микрорайоне.

«Победы в конкурсах и премиях являются не только подтверждением качества наших проектов, но и отличной мотивацией для воплощения в жизнь новых, более современных и комфортных жилых комплексов», – отметили в пресс-службе ГК ОДСК.

Годом ранее лучшим ЖК на Орловщине стал ЖК «Аквамарин». Отметим, в настоящий момент ГК ОДСК в Орловской области строит шесть жилых комплексов. Их ввод в эксплуатацию даст региону 121 тысячу квадратных метров жилья.

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