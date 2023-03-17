Орловца лишили свободы за мошенничество на основе романтических отношений

Приговор суда вступил в силу, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Уроженец Глазуновского района проведет в колонии общего режима два с половиной года. Осужденный обжаловал приговор в апелляционном и кассационном порядке, однако снисхождения не добился.

30-летний орловец в период с 2019 по 2021 год находил своих жертв через сайты знакомств. Он строил с девушками отношения, втирался в доверие и затем просил одолжить ему деньги или ювелирные украшения. Мужчина обещал «возлюбленным», что все вернет. Однако, делать этого даже не собирался. Злоумышленник просто исчезал с похищенными ценностями и распоряжался ими по своему усмотрению.

Пострадавшими от рук мошенника признаны три девушки. Общая сумма причиненного ущерба превысила 700 тысяч рублей. Злоумышленника задержали и возбудили на него уголовное дело. Мужчина возместил причиненный ущерб, однако, это не освободило его от наказания.

ИА «Орелград»