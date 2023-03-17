Орловца лишили свободы за мошенничество на основе романтических отношений

17.3.2023 | 13:55 Закон и порядок, Новости

Приговор суда вступил в силу, сообщили в прокуратуре Орловской области. 

Уроженец Глазуновского района проведет в колонии общего режима два с половиной года. Осужденный обжаловал приговор в апелляционном и кассационном порядке, однако снисхождения не добился.

30-летний орловец в период с 2019 по 2021 год находил своих жертв через сайты знакомств. Он строил с девушками отношения, втирался в доверие и затем просил одолжить ему деньги или ювелирные украшения. Мужчина обещал «возлюбленным», что все вернет. Однако, делать этого даже не собирался. Злоумышленник просто исчезал с похищенными ценностями и распоряжался ими по своему усмотрению.

Пострадавшими от рук мошенника признаны три девушки. Общая сумма причиненного ущерба превысила 700 тысяч рублей. Злоумышленника задержали и возбудили на него уголовное дело. Мужчина возместил причиненный ущерб, однако, это не освободило его от наказания.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования