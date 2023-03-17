Орловский медколледж возглавил Антон Труфанов

17.3.2023 | 11:04 Новости, Общество

На протяжении девяти месяцев он исполнял обязанности руководителя.

Фото Департамента здравоохранения Орловской области

Руководителя уже без приставки и.о. коллективу образовательного учреждения представил глава областного Департамента здравоохранения Игорь Петчин. Антон Труфанов уже имеет опыт руководства Орловским медколледжем. Он исполнял должностные обязанности на протяжении девяти месяцев.

Отметим, что в этом году медучреждение празднует свое 125-летие. В юбилейный год в колледже запланировали сразу несколько обновлений. В частности, готовятся к набору выпускников 11 классов на сокращенный до 2 лет курс по специальности «Сестринское дело». В более длительной перспективе планируют обучать зубных техников, косметологов и младших медбратов.

Материально-техническая база будет усовершенствована за счет новых тренажеров и симуляторов. Так студенты будут осваивать теорию параллельно с практикой, отмечает Департамент здравоохранения Орловской области.

ИА «Орелград»

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