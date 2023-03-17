Парк Шеншиных могут достроить за счет Минстроя

Парке стал победителем голосования по выбору территории для благоустройства.

Как сообщает администрация Мценского района Орловской области, парк Шеншиных, расположенный в деревне Волково, в вновь поборется за федеральный грант в рамках конкурса, который проводится Минстроем России. Об этом стало известно после подведения итогов опроса населения, который проводился сразу несколькими способами. Так, местные жители могли проголосовать за один из трех объектов на выбор в соцсетях, на сайтах местных администраций или в мобильных точках сбора предложений, которые располагались в деревне Волково, а также в администрациях Мценского района и Подмокринского сельского поселения. Предложения по благоустройству муниципалитет принимал и по своей электронной почте.

«Кроме парка Шеншиных, на голосование были представлены еще два объекта в деревне Волково – часть набережной у пруда и территорию на пересечении улиц Центральной, Орловской и переулка Цветочного, — следует из сообщения администрации Мценского района. — По итогам опроса за продолжение благоустройства парка проголосовало 860 из 1009 опрошенных. Теперь этот объект станет участником конкурса Минстроя по выбору лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2023 году».

В администрации также напомнили, что проект по благоустройству парка Шеншиных стал одним из победителей этого же конкурса еще в 2021 году и получил тогда федеральный грант. Деньги были выделены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». За их счет в 2022 году был завершен первый этап благоустройства: в парке Шеншиных появились тротуарные дорожки и освещение, в том числе пруда, который в зимний период используется как каток. Также была смонтирована система видеонаблюдения и стартовал монтаж малых архитектурных форм.

«Приобретены скульптуры единорогов, арт-объект «Фетовские яблоки» и оборудование для мероприятий, которые были заявлены в документации по календарю событий и представлены на конкурс Минстроя, — говорят в администрации. — В 2023 году планируется закончить второй этап благоустройства: будут установлены малые архитектурные формы – чайный павильон, входная группа. Из бюджета Подмокринского сельского поселения, за счет средств администрации Мценского района в деревне Волково построен одноименный туристический арт-объект».

— На следующем этапе необходимо определиться, что именно будет включать в себя будущий проект благоустройства парка, — рассказала и. о. начальника отдела архитектуры администрации Мценского района Анастасия Федорова. – В период с 15 по 31 марта будет осуществляться прием предложений от населения. Кроме того, в марте также состоится обсуждение предложений в форматах работы с фокус-группами и проведения проектного семинара. Итоги будут подведены 10 апреля.

ИА «Орелград»