Под Орлом гигантский тротуар будет ремонтировать компания с одним сотрудником

17.3.2023 | 11:51 Новости, Строительство

В Свердловском районе выбрали подрядчика на 32 млн рублей.

Победителем электронного аукциона стало ООО «СМУ-5». Всего на участие в отборе было подано три заявки. Итоговая цена тротуара от деревни Разбегаевка до Котовки — 32 067 831 рубль 16 копеек, что ниже начальной почти на два миллиона. Авансирование не предусмотрено.

«Целью ремонта является восстановление эксплуатационного состояния тротуара для обеспечения безопасного и бесперебойного движения граждан, — отмечено в техническом задании на сайте «Госзакупки». — Протяжённость тротуара – 4634 метра. Мощение — плитка».

По данным kartoteka.ru,  ООО «СМУ-5» зарегистрировано в Липецке в 2020 году. Уставный капитал — 15 тысяч рублей. Среднесписочная численность персонала в 2022 году – 1.

ИА «Орелград»

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