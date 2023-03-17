Участвующим в СВО бойцам Росгвардии вручили награды

Отличившиеся сотрудники ведомства из Орловской области получили памятные медали.

Награды росгвардейцам вручил начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Сергей Старосельцев. Бойцы спецподразделений ОМОН «Крепость» и СОБР «Орел» получили из его рук памятные медали «Участнику специальной военной операции».

Каждый из награжденных отличился во время выполнения задач в зоне СВО. Сергей Старосельцев поблагодарил росгвардейцев за профессионализм и преданность служебному долгу.

ИА «Орелград»