В Орле регистрируют снижение уровня воды в реках

17.3.2023 | 11:38 ЖКХ, Новости

Риск подтопления улиц стремится к нулю, заявили в администрации города.

К таким выводам эксперты пришли в связи с падением уровня воды. За сутки он снизился более, чем на 20 сантиметров.

В частности, 17 марта в 06.00 уровень воды в реках составлял 6,34 метра. В мэрии добавили, что причин для волнения нет. Риск подтоплений улиц Орла снижается практически до нуля.

«Плюсовая температура на протяжении нескольких дней сделала свое дело, и вода постепенно отступает», — пояснили в администрации.

Напомним, накануне в Орловской области от воды освободились четыре низководных моста. Всего с начала половодья было затоплено 14 переправ.

ИА «Орелград»

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