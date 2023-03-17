В Орловском округе задержали наркодилеров с крупной партией дурмана

Изъято более 140 граммов героина и 50 граммов метадона.

В покушении на сбыт наркотиков подозревают двух граждан одной из стран ближнего зарубежья. По информации регионального УМВД, в январе текущего года оперативники задержали мужчину и женщину. В одежде они спрятали 39 свертков с наркотиками, еще девять изъяли из закладок. Позже в арендованной квартире подозреваемых обнаружили 194 свертка с расфасованным зельем. Наркотики злоумышленники планировали сбыть через тайники.

Экспертиза выяснила, что в свертках были расфасованы героин общей массой более 146 граммов и около 50 граммов метадона. Это считается крупным размером.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемые находятся под стражей, сообщили в пресс-службе полиции.

ИА «Орелград»