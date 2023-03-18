В Орле издали книгу богослужений с переводом

Новое издание облегчит простым прихожанам участие в таинствах.

В Орле издано так называемое последование Божественной литургии святителя Василия Великого с объяснениями. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, сделал это храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на Наугорском кладбище города Орла. Книга подготовлена в помощь прихожанам – простые орловцы теперь смогут активнее участвовать в богослужениях. Издание включает в себя текст, его параллельный перевод, а также пояснения определенных частей, которые могут быть не совсем понятны обывателю.

«Идея издать такие брошюры в помощь верующим появилась у руководителя отдела религиозного образования и катехзации Орловской епархии, настоятеля храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» иерея Артемия Торопова, — отмечают в Орловской митрополии. — Священник собирал весь материал сам и постарался сделать последование максимально удобным».

Сам же отец Артемий пояснил, что литургия святителя Василия Великого чаще всего совершается Великим постом. По его словам, прихожане нередко задают вопросы о смысле тех или иных молитв этого богослужения. Новое издание поможет им найти ответы на многие из таких вопросов. Оно будет полезно как воцерковившимся, так и тем, кто только пришел в храм. В митрополии также напомнили, что два года назад этот же храм издал брошюру «Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста с объяснениями».

Тем временем, митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил первое в этом году чинопоследование Пассии в Свято-Троицком соборе города Орла. Как пояснили в митрополии, так называются особые службы, совершаемые только в период Великого поста. Во время их проведения читается Евангелие о крестных страданиях Спасителя и исполняются песнопения Страстной Седмицы.

«В начале богослужения соборно был прочитан акафист Божественным Страстям Христовым, составленный в 19-м веке святителем Херсонским и Таврическим Иннокентием (Борисовым), уроженцем Орловской губернии. После митрополит Тихон прочитал фрагмент из Евангелия от Матфея, посвященный страстям Господним», — сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

ИА «Орелград»