Врачи Орла передали коллегам из Луганска запас медицинских изделий

Посылка будет доставлена на следующей неделе.

Коллектив детской поликлиники №1 первым присоединились к акции «Врачи Орла — врачам Луганска». Коллегам из ЛНР отправляют бинты, гипсовые повязки, салфетки и прочие медицинские изделия, которые нужны каждый день.

«Искренне благодарен своему коллективу за отклик! — цитирует пресс-служба администрации Орла главврача Детской поликлиники №1 Геннадия Захарченко. — Уверен, эта посильная помощь хотя бы на какое-то время приблизит Победу».

Главврач также рассказал о поддержке сотрудников детской поликлиники. Некоторые из них проводили родных в зону СВО. Например, сын одной из медсестер ушел добровольцем со словами: «Хочу быть как отец». Семьям мобилизованных оказывают материальную и моральную помощь. Причем не только сотрудникам детской поликлиники. Медики обратились с мэрию и попросили предоставить списки семей участников СВО с детьми из Заводского района. Этим детям оказывают буквально адресную помощь.

«Не только в момент болезни — с ними еженедельно созваниваются, справляются о самочувствии, дают советы по сезонному оздоровлению детей. Наши защитники могут спокойно нести службу, самые главные для них люди — в наших надежных руках», — подчеркнула первый заместитель мэра Орла Ирина Проваленкова.

ИА «Орелград»