«Пионера года» под Орлом будут поощрять деньгами

19.3.2023 | 11:04 Новости, Образование

В Болховском районе учреждены муниципальные премии для школьников.

Фото Администрации Болховского района

Администрация Болховского района Орловской области утвердила «Положение о премии главы Болховского района для поддержки одаренных (талантливых) детей». Из преамбулы документа следует, что премии учреждены в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», а также для выявления и развития молодых талантов, создания условий для раскрытия способностей каждого ребенка, поощрения и стимулирования одаренных детей, повышения их творческой активности и социализации.

Отдел образования назначен ответственным за рассмотрение кандидатур обучающихся муниципальных образовательных организаций на получение премии главы района. Согласно документу премия является формой поощрения и стимулирования детей школьного возраста. Кандидатуры соискателей будет рассматривать районная экспертная комиссия. Премия назначается за личные достижения: по итогам районного конкурса «Ученик года»; по итогам районного конкурса «Пионер года»; по итогам районной церемонии «Достояние года» (для 15 лучших обучающихся, занесенных в районную Книгу рекордов).

Премия присуждается распоряжением администрации Болховского района по ходатайству отдела образования. Ежегодно на их выплату будет выделяться 17 000 рублей. При этом в положении отмечено, что количество премий для победителей и призеров районных конкурсов «Ученик года» и «Пионер года» может меняться в зависимости от результативности участия обучающихся. Размер премии составляет: для победителей – 2500 рублей, для призеров – 1500 рублей (2-е место), 750 рублей (3-е место); 500 рублей на одного обучающегося, занесенного в районную Книгу рекордов.

По условиям, премия выплачивается однократно. Финансовое обеспечение осуществляется из средств муниципального бюджета в пределах муниципальной программы «Детство в добрые руки». Отдел образования администрации ежегодно по результатам учебного года будет проводить торжественную церемонию награждения победителей и призеров почетными грамотами и дипломами с вручением сертификата обладателя премии главы Болховского района.

ИА «Орелград»

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