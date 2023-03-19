Прокуратура потребовала узаконить дороги-«призраки» под Орлом

Суд предписал чиновникам поставить бесхозяйные объекты на баланс.

В Болховском районе Орловской области суд рассмотрел несколько однотипных административных исков местной прокуратуры к администрациям различных поселений. В исках ставился вопрос о понуждении чиновников к определенным действиям. Так, одними из ответчиков стали администрации Ямского сельского поселения и Болховского района. Прокурор в иске пояснил, что ранее была проведена проверка исполнения федерального законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения.

В ходе проверки было установлено, что постановлением администрации утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Болховского района. В указанном перечне числится автомобильная дорога по улице Центральной в селе Кривчее Ямского сельского поселения. Ее протяженность составляет 600 метров. Она является бесхозяйной, но используется для проезда к жилым домам. Указанная автодорога относится к автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

Прокурор указал, что до настоящего времени администрациями муниципального образования и Болховского района не приняты конкретные меры по постановке на учет указанной дороги в качестве бесхозяйного имущества. По мнению надзорного органа, это препятствует поддержанию ее в надлежащем состоянии и тем самым нарушает права неопределенного круга лиц. Иными словами, раз дорога официально является бесхозяйной, чиновники вправе не тратить деньги на ее содержание.

Прокурорская проверка выявила еще четыре дороги на территории Ямского сельского поселения протяженностью до двух километров, которые также являются бесхозными. Еще одна дорога-«призрак» протяженностью 1,1 километра была обнаружена в селе Середичи 1 Хуторского сельского поселения. Суд иски удовлетворил частично, признав незаконным бездействие чиновников соответствующих администраций. Он также обязал чиновников в течение шести месяцев со дня вступления решений в законную силу обратиться в регистрирующий госорган с заявлением о постановке на учет бесхозяйных дорог.

ИА «Орелград»