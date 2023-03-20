На капремонт Ливенской ЦРБ потратят еще 18 миллионов рублей

20.3.2023 | 16:03 Новости, Строительство

В процессе ремонта медучреждения вскрылась необходимость дополнительных работ.

Фото портала правительства Орловской области

В частности, оказалось, что в Ливенской ЦРБ помимо ранее запланированных работ по капитальному ремонту необходимо выполнить дополнительные архитектурные решения, протянуть слаботочные сети и переложить инженерные коммуникации. Госэкспертиза утвердила допработы на общую сумму 18 миллионов рублей.

В областном правительстве проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что привлекать нового подрядчика нецелесообразно из-за рисков срыва графика. Поэтому решили поручить дополнительные работы по капитальному ремонту поликлиники Ливенской ЦРБ подрядчику ООО «Долина». Компания уже работает на объекте.

Напомним, что в конце прошлого года с подрядчиком заключили контракт на капремонт Ливенской ЦРБ на общую сумму 51,3 миллиона рублей. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области» в медучреждении меняют инженерные сети, полы, обновят отделку и благоустроят территорию.

В настоящее время подрядчик завершает монтаж электропроводки и подготовку стен второго и третьего этажей. В процессе устройство потолка и канализации. Уже заказаны новый лифт и двери, сообщает сайт правительства Орловской области.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования