На капремонт Ливенской ЦРБ потратят еще 18 миллионов рублей

В процессе ремонта медучреждения вскрылась необходимость дополнительных работ.

В частности, оказалось, что в Ливенской ЦРБ помимо ранее запланированных работ по капитальному ремонту необходимо выполнить дополнительные архитектурные решения, протянуть слаботочные сети и переложить инженерные коммуникации. Госэкспертиза утвердила допработы на общую сумму 18 миллионов рублей.

В областном правительстве проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что привлекать нового подрядчика нецелесообразно из-за рисков срыва графика. Поэтому решили поручить дополнительные работы по капитальному ремонту поликлиники Ливенской ЦРБ подрядчику ООО «Долина». Компания уже работает на объекте.

Напомним, что в конце прошлого года с подрядчиком заключили контракт на капремонт Ливенской ЦРБ на общую сумму 51,3 миллиона рублей. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области» в медучреждении меняют инженерные сети, полы, обновят отделку и благоустроят территорию.

В настоящее время подрядчик завершает монтаж электропроводки и подготовку стен второго и третьего этажей. В процессе устройство потолка и канализации. Уже заказаны новый лифт и двери, сообщает сайт правительства Орловской области.