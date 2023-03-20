Орловские кластеры объединили более 200 участников

К 2032 году их количество должно вырасти еще в несколько раз.

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор Андрей Клычков утвердил стратегию развития кластера социального предпринимательства и креативных индустрий. В его состав уже включено более 20-ти участников. При этом поставлена задача к 2032 году довести число социальных предпринимателей в Орловской области как минимум до 100. На фоне принятия данного решения правительство региона проанализировало общую ситуацию с выявлением и формированием на территории Орловской области кластерных инициатив.

Из официальной информации следует, что на сегодняшний день в регионе создано пять кластеров: кластер ГЛОНАСС, приборостроения и электроники, туристский кластер, кластер информационных технологий и кластер легкой промышленности. В их состав входят более 200 участников. Таким образом, социальный кластер стал уже шестым по счету. Инфраструктура развития региональных кластеров Орловской области местным правительством вообще рассматривается как составная часть общей инфраструктуры экономики региона, созданная для обеспечения конкурентоспособности и качественного экономического роста.

«Реализация кластерной политики Орловской области осуществляется через следующие механизмы: развитие кластерной инфраструктуры, формирование региональной нормативной правовой базы, информационно-консультационная поддержка, содействие самоорганизации участников кластера социального предпринимательства и креативных индустрий для реализации совместных кластерных проектов и поддержка их реализации, — говорится в информации правительства. — Реализация кластерной политики Орловской области опирается на использование действующей инфраструктуры, включающей в себя подсистемы: координационную, производственно-технологическую, финансовую, информационную, кадровую».

При этом отмечено, что координационная подсистема сформирована на основе центра кластерного развития – структурного подразделения некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области». Центр кластерного развития обеспечивает предоставление участникам кластеров целого ряда услуг, в том числе оказание содействия при получении государственной поддержки и выводе на рынок новых продуктов, обеспечение участия в мероприятиях на российских и международных выставочных площадках, продвижение товаров на конгрессо-выставочных мероприятиях.

Также указанный центр предоставляет участникам кластеров консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, маркетинговые услуги (проведение маркетинговых исследований, направленных на анализ рынков, исходя из потребностей участников территориальных кластеров) и услуги по позиционированию товаров. В сферу его полномочий также входит организация и проведение обучающих тренингов и семинаров, разработка технико-экономических обоснований для реализации совместных проектов и даже проведение «информационных кампаний в средствах массовой информации по освещению деятельности территориальных кластеров, о перспективах развития, по отраслевым решениям».

«Одним из важных условий стабильного экономического роста для Орловской области является наличие развитой финансовой инфраструктуры, которая способна эффективно удовлетворить потребности хозяйствующих субъектов в финансовых средствах, поддержать устойчивые темпы экономического развития, снизить социальное неравенство, повысить уровень жизни населения, налоговые преференции», — следует из информации правительства региона.

ИА «Орелград»