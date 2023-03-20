Почетный гражданин Орловской области встретил 70-летие на Мальдивах

Основатель корпорации «ГРИНН» Николай Грешилов отметил юбилей с семьей.

Фотографии и теплые слова о муже в соцсетях разметила супруга Елена, сообщает «ОрелТаймс».

Юная выпускница МГУ и бизнесмен познакомились на 60-летии Грешилова. В 2020 году они поженились. Вскоре на свет появился сын Николай.

Почетный гражданин Орловской области Николай Николаевич Грешилов родился 17 марта. В 1996 году стоял у истоков создания корпорации «ГРИНН», которая сегодня является одной из крупнейших торговых сетей в России. Сначала бизнес базировался в Курской области, но позже сменил прописку на орловскую. С Грешиловым связывали большие надежды по развитию инфраструктуры активных развлечений и туризма. В фундамент аквапарка с гигантским бассейном был даже заложен символический камень. Но не сложилось. В 2019 году Николай Грешилов продал активы корпорации.

ИА «Орелград»