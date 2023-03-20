Пять проектов из Орловской области получат президентские гранты

Сразу несколько проектов в области культуры будут реализованы благодаря поддержке.

Так, 2,8 миллиона рублей выделят на проект «Все краски войны. Донбасс». Его авторы предложили создать серию картин в абстрактном стиле. Это самый крупный грант, сообщила Корпорации развития Орловской области.

Также на средства президентского гранта в селе Альшань появится детский сельский дом творчества «Родник Отчизны». Еще одни проект — творческо-экскурсионный маршрут от Толстого к Тургеневу для школьников старшеклассников из Орловской и Тульской областей.

По итогам конкурсного отбора получателями господдержки стали два проекта фестивалей — «Этно-лето: Хлеб да Соль» и «КосоVоротка.Русь». Исполнитель проекта – Орловский областной центр народного творчества. Фестивали объединят сразу несколько муниципальных территорий региона. По замыслу авторов, они призваны популяризовать народное искусство и интегрировать самобытные традиции в современную жизнь.

Добавим, что в этом году Орловская область подавала на соискание гранта 35 уникальных проектов. По итогам конкурса поддержку получат 881 проект со всей России. Пять из них – из нашего региона. Общая сумма поддержки проектов из Орловской области составит 9,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»