Пять проектов из Орловской области получат президентские гранты

20.3.2023 | 18:26 Культура, Новости

Сразу несколько проектов в области культуры будут реализованы благодаря поддержке. 

Так, 2,8 миллиона рублей выделят на проект «Все краски войны. Донбасс». Его авторы предложили создать серию картин в абстрактном стиле. Это самый крупный грант, сообщила Корпорации развития Орловской области.

Также на средства президентского гранта в селе Альшань появится детский сельский дом творчества «Родник Отчизны». Еще одни проект — творческо-экскурсионный маршрут от Толстого к Тургеневу для школьников старшеклассников из Орловской и Тульской областей.

По итогам конкурсного отбора получателями господдержки стали два проекта фестивалей — «Этно-лето: Хлеб да Соль» и «КосоVоротка.Русь». Исполнитель проекта – Орловский областной центр народного творчества. Фестивали объединят сразу несколько муниципальных территорий региона. По замыслу авторов, они призваны популяризовать народное искусство и интегрировать самобытные традиции в современную жизнь.

Добавим, что в этом году Орловская область подавала на соискание гранта 35 уникальных проектов. По итогам конкурса поддержку получат 881 проект со всей России. Пять из них – из нашего региона. Общая сумма поддержки проектов из Орловской области составит 9,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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