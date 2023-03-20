СКР проводит проверку по факту гибели мужчины при пожаре

Огонь вспыхнул 19 марта в деревне Волково Мценского района.

В однокомнатной квартире было обнаружено тело 47-летнего мужчины. Сгорели предметы мебели на площади около четырех квадратных метров.

Мценским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Орловской области организовано проведение доследственной проверки. После изучения всех обстоятельство ЧП будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ведомства.

СКР призывает орловцев быть осторожными при обращении с огнем. В последнее время участились происшествия с летальным исходом, подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»