СКР проводит проверку по факту гибели мужчины при пожаре

20.3.2023 | 10:13 Новости, Происшествия

Огонь вспыхнул 19 марта в деревне Волково Мценского района.

Фот СУ СК России по Орловской области

В однокомнатной квартире  было обнаружено тело 47-летнего мужчины. Сгорели предметы мебели на площади около четырех квадратных метров.

Мценским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Орловской области организовано проведение доследственной проверки. После изучения всех обстоятельство ЧП будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ведомства.

СКР призывает орловцев быть осторожными при обращении с огнем. В последнее время участились происшествия с летальным исходом, подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»

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