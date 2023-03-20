В Ливнах вырос объем нарушений с бюджетными средствами

20.3.2023 | 7:06 Новости, Экономика

Местная КСП представила отчет о своей работе в минувшем году.

Контрольно-счетная палата города Ливны одной из первых в Орловской области представила отчет о своей деятельности за 2022 год. Он был озвучен на прошедшем заседании Ливенского горсовета народных депутатов и принят к сведению. В отчете отражены результаты деятельности Контрольно-счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, которым в минувшем году было охвачено шесть объектов. Общий объем проверенных средств составил 7,85 миллиарда рублей, выявлено нарушений и недостатков на сумму 8,468 миллиона. При этом было устранено финансовых нарушений на сумму 270,2 тысячи рублей.

Отметим, что годом ранее ливенская КСП проверила расходование 1,037 миллиарда рублей, при этом нарушений и недостатков было выявлено общую сумму 5,743 миллиона. То есть объем проверенных средств и объем нарушений в денежном эквиваленте выросли по сравнению с 2021 годом. В КСП это объясняют увеличением в 2022 году количества экспертно-аналитических мероприятий, направленных на контроль за исполнением городского бюджета, проведением финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных программ, а также проведением контрольного мероприятия по проверке формирования и расходования средств муниципального дорожного фонда.

В результате в прошлом году были выявлены нарушения бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе, о бухгалтерском учете и других нормативных правовых актов. Так, из вышеуказанных 8,468 миллиона рублей нарушения законодательства в сфере закупок составили 6,235 миллиона, нарушения ведения бюджетного и бухгалтерского учета, порядка составления отчетности — 438,2 тысячи, неэффективное использование средств – 1,598 миллиона, прочие нарушения и недостатки — 197 тысяч рублей.

«Наибольший удельный вес в структуре выявленных финансовых нарушений занимают нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 74 процента и неэффективное использование средств бюджета – 19 процентов, — следует из отчета КСП. — Выявленные нарушения законодательства в сфере закупок связаны с нарушением установленного порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, нарушением подрядчиками сроков выполнения работ, а также нарушением заказчиками, установленных муниципальными контрактами, сроков оплаты за выполненные работы».

Неэффективные расходы связаны, прежде всего, с возмещением муниципальным предприятием ущерба по решению суда, а также с уплатой учреждениями и предприятиями штрафов, пеней и неустоек за несвоевременную оплату обязательных платежей, налогов и сборов, несоблюдением условий контрактов в части сроков оплаты. Кроме того, был выявлен ряд нарушений, по которым возможность определить стоимостное выражение отсутствует. Добавим, что фактов нецелевого использования бюджетных средств за отчетный год не установлено.

ИА «Орелград»

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