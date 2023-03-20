В Орловской области хотят улучшить качество школьного питания

В ход пойдут анкеты и родительский контроль.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил активизировать работу по совершенствованию системы школьного питания в регионе. Он пояснил, что качество горячих блюд жестко контролируется, но не хватает обратной связи с родителями.

Пресс-служба информирует, что глава области поручил привлекать их к контролю качества питания в школах. Также стоит организовать анкетирование среди администраций школ и непосредственно организаторов питания детей, считает глава региона. Важно в том числе популяризировать знания о здоровом питании среди школьников и родителей, подчеркнул Клычков.

В целом в настоящее время в Орловской области горячим питанием охвачены 83,8% школьников, в том числе учащихся 5-11 классов – 73,3%. Что касается отзывов, то в прошлом году опросы показали, что положительную оценку качеству питания дают 65,2% респондентов. Размерами порций были довольны 81,1% опрошенных.

ИА «Орелград»