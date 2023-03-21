Клычков отправился к зоне СВО

Губернатор Орловской области везет пятитонную гуманитарную посылку.

Для нужд армии собрали необходимый груз усилиями жителей и предпринимателей, сообщил Андрей Клычков в соцсетях.

«Сейчас мы направляемся в подразделения, где служат мобилизованные орловцы, чтобы доставить этот груз поддержки», — проинформировал утром 21 марта губернатор.

Андрей Клычков также рассказал, что на одном из блокпостов встретил орловских росгвардейцев. Бойцам передали гостинцы и братский привет, отметил глава региона.

«Настрой у ребят — боевой».

Отметим, днем ранее советник губернатора Сергей Лежнев сообщил о доставке груза медикаментов и других необходимых вещей, собранных при поддержке компании «Сана» и орловского социального кластера. Посылку сопровождала супруга главы региона Валерия Клычкова.

ИА «Орелград»