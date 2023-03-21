На набережной Орла устраняют последствия разлива рек

21.3.2023 | 11:54 ЖКХ, Новости

Мэр оценил объем предстоящих после половодья работ. 

Наблюдениями Юрий Парахин поделился 21 марта в соцсетях. Весеннее половодье вынесло мусор, обломки деревьев. Также предстоит решить вопрос с устранением дефектов набережной, обнаруженных после спада воды.

Как сообщил Юрий Парахин, осмотр последствий паводка проводили вместе с директором Спецавтобазы и главой Железнодорожного района.

Коммунальные службы уже приступили к ручной уборке на одной стороне набережной. Чтобы управиться до конца недели, необходимо задействовать в работе по 15-20 человек. Также к работам привлекут спецтехнику, в частности, с ее помощью будут сбивать оставшуюся на покрытии набережной землю.

«Параллельно Объединенный муниципальный заказчик будет дефектовать набережную для ремонта. Работы очень много», — резюмировал  Юрий Парахин.

ИА «Орелград»

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