На набережной Орла устраняют последствия разлива рек

Мэр оценил объем предстоящих после половодья работ.

Наблюдениями Юрий Парахин поделился 21 марта в соцсетях. Весеннее половодье вынесло мусор, обломки деревьев. Также предстоит решить вопрос с устранением дефектов набережной, обнаруженных после спада воды.

Как сообщил Юрий Парахин, осмотр последствий паводка проводили вместе с директором Спецавтобазы и главой Железнодорожного района.

Коммунальные службы уже приступили к ручной уборке на одной стороне набережной. Чтобы управиться до конца недели, необходимо задействовать в работе по 15-20 человек. Также к работам привлекут спецтехнику, в частности, с ее помощью будут сбивать оставшуюся на покрытии набережной землю.

«Параллельно Объединенный муниципальный заказчик будет дефектовать набережную для ремонта. Работы очень много», — резюмировал Юрий Парахин.

ИА «Орелград»