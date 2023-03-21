На орловском предприятии нашли 170 тонн небезопасной сои

Выявленный случай стал уже не первым в регионе в текущем году.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, одно из орловских агропредприятий попалось на недостоверном декларировании зерна. Нарушение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» было выявлено специалистами ведомства в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований. Компания, являясь заявителем, допустила недостоверное декларирование партии зерна сои на пищевые цели урожая 2021 года в количестве 170 тонн.

«Данная партия не прошла необходимые процессы подтверждения соответствия требований технического регламента на наличие ГМО, уточнили в ТУ Россельхознадзора. — С целью недопущения выпуска в обращение партии небезопасного зерна Управлением вынесено решение о признании декларации о соответствии недействительной. Обществу выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований».

Отметим, что это далеко не первый подобный случай. Так, в текущем году Управлением Россельхознадзора в Орловской области проведено уже 54 контрольных мероприятий без взаимодействия в виде наблюдений за соблюдением требований при обороте зерна и продуктов его переработки, выявлено 67 нарушений и объявлено 143 предостережения о недопустимости нарушения закона. Также ведомством были вынесены решения о признании недействительными 74 деклараций о соответствии. Объем недостоверно задекларированной зерновой продукции в регионе в текущем году составил 52,8 тысячи тонн.

ИА «Орелград»