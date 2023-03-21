Орловца лишили свободы на 14 лет за убийство женщины

Мужчина проведет срок заключения в колонии строгого режима.

Жителя Орла признали виновным в незаконном проникновении в жилище и убийстве, сообщает СУ СК России по Орловской области.

Установлено, что в марте прошлого года 33-летний мужчина, будучи нетрезвым, проник в квартиру своей 62-летней знакомой на улице 1-й Курской. Гость и хозяйка повздорили. В ходе конфликта мужчина избил потерпевшую и задушил ее.

По итогам разбирательства вина орловца была доказана. Мужчину приговорили к лишению свободы на срок 14 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, уточнили в региональном СК.

ИА «Орелград»