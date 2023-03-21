Орловская промышленность продолжает буксовать

Индекс промышленного производства в Орловской области снова снизился.

В Орловской области в январе 2023 года продолжилась тенденция к снижению объемов промышленного производства, которая получила начало еще в прошлом году. Так, в сборнике статистической информации о социально-экономическом развитии региона сказано, что индекс промышленного производства в Орловской области за январь 2023 года составил 92,6 процента, причем непосредственно в обрабатывающих производствах он оказался еще ниже – 91,7 процента. Иными словами, промышленники региона снизили объемы своей работы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в целом на 7,4 процента.

«Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в сумме 14,8 миллиарда рублей, или 95,5 процента к январю 2022 года, в том числе в обрабатывающих производствах – 12,7 миллиарда рублей, или 95 процентов, — говорится в аналитической информации. – Объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь 2023 года составил 1,966 миллиарда рублей, или 53,5 процента в действующих ценах и 49,2 процента в сопоставимых ценах к январю 2022 года. Жилья введено 26,5 тысячи квадратных метров, или 44,8 процента к январю 2022 года».

Также статистики подвели итоги прошлого года в разрезе отраслей. Сообщается, например, что в агропромышленной сфере (по предварительным данным) в январе-декабре 2022 года во всех категориях хозяйств Орловской области объем производства продукции сельского хозяйства составил 147,1 миллиарда рублей, или 111,8 процента в действующих ценах и 106 процентов в сопоставимой оценке к январю-декабрю 2021 года. Оценена и инвестиционная сфера. Так, по данным статистики, на развитие экономики и социальной сферы в 2022 году за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций и предприятий было использовано 60,55 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, что составило 103 процента в действующих ценах и 87,8 процента в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2021 года.

ИА «Орелград»