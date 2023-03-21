Пасхальная ярмарка в Ливнах растянется на 10 дней

Места для торговли на ней будут разыграны путем жеребьевки.

Администрация города Ливны издала постановление об организации тематической ярмарки «Пасхальная». Она будет организована в целях обеспечения покупательского спроса, который в преддверии празднования пасхи традиционно растет. Местные власти дадут горожанам немало времени на то, чтобы запастись всем необходимым к празднованию. Сроки проведения тематической ярмарки «Пасхальная» утверждены такие — с 6 по 15 апреля 2023 года. Организатором выступит городской комитет экономики, предпринимательства и торговли.

МО МВД РФ «Ливенский» местная мэрия рекомендовала обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в местах проведения тематической ярмарки «Пасхальная» в указанные выше сроки. Размещение объектов нестационарной мелкорозничной торговли осуществляет организатор в соответствии с утвержденными схемами и по результатам жеребьевки, которую для торговцев проведут на основании заключенных с ними договоров.

Сама ярмарка организуется на двух площадках: на улице Горького (возле павильона «Родное село») и на улице Мира (перекресток с улицей Денисова). Отметим, что ярмарка будет специализированной. Торговать на ней можно только искусственными цветами, куличами и тортами. Режим работы ярмарки: с 6 по 15 апреля (включительно) — с 8-00 до 15-00 часов для реализации искусственных цветов; с 13 по 15 апреля (включительно) — с 8-00 до 15-00 часов для реализации куличей и иных товаров, соответствующих тематике ярмарки.

К слову, размер одного торгового места составит 4 квадратных метра. Размер платы за предоставление торгового места составляет 4200 рублей для реализации искусственных цветов и 1260 рублей для реализации куличей, тортов. Прием заявок от торговцев продлится до 31 марта. А на 3 апреля власти наметили проведение жеребьевки по распределению торговых мест. Процедура пройдет в зале заседаний администрации города Ливны. Каждый участник имеет право подать заявку только на одно торговое место на каждой из ярмарочных площадок. Процедуру жеребьевки обещают сделать открытой и общедоступной.

ИА «Орелград»